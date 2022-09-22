أسرار الصحف ليوم الخميس 22 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر روسيّة إن أهم ما سيتغيّر بعد القرارات الروسيّة الأخيرة بالتعبئة وإعادة رسم الحدود مع أوكرانيا هو التعامل مع العاصمة الأوكرانيّة والحدود مع دول الناتو كأهداف صاروخيّة يوميّة مشروعة باعتبار ثمّة حرب على روسيا من حلف أجنبيّ يستخدم الحدود ويتموضع في العاصمة.



كواليس

قال مصدر نيابي إن تشكيل الحكومة سيحفّز مسار الاستحقاق الرئاسيّ بعكس اعتقاد البعض بأن الحكومة تعزّز طريق الفراغ فمن يطلبون الفراغ لا يريدون حكومة. وقال إن تشكيل الحكومة يُسقط فرضيّة تعطيل النصاب، ويبقى التوافق رهن معادلة (ب – ب) برعاية حزب الله.



اللواء: أسرار

همس

يُنقل عن دبلوماسي لبناني في نيويورك أن دولة إقليمية لديها طموح بالإنضمام إلی نادي الدول المعوّضة للطاقة الروسية إلى أوروبا..



غمز

تراجعت العلاقة إلى درجة الفتور بين حزب وسطي وآخر يميني، على خلفية التباين تجاه مقاربة استحقاق في الواجهة!



لغز

قيل إن 3 مرشحين للرئاسة في جعبة مرجع وازن، يتكتم عليها، وهي من خارج الأسماء المتداولة!

نداء الوطن: خفايا

في ظل استمرار انقطاع الكهرباء بصورة شاملة في كل لبنان اقترح بعض المراقبين تبديل اسم وزارة الطاقة ليصبح وزارة المولدات الكهربائية التي تتولى عمل الوزارة.

توقعت مصادر قضائية ألّا تتم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تسمية القاضية سمرانده نصار كمحققة عدلية في قضية تفجير مرفأ بيروت إلى جانب القاضي طارق البيطار، لأن هناك اعتراضاً على الإسم أولاً ولأنه لم يتم التوافق على المهام التي ستوكل إلى المحقق، بحيث كان يريد مجلس القضاء الأعلى حصرها بالحالات الإستثنائية والمرضية وربما لم يعد يقبل حتى بهذا الأمر.

الجمهورية: أسرار

تدابير امنية بغطاء سياسي وشعبي

إعتبر بعض المراقبين أن التدابير الأمنية والعمليات المرتبطة بها في منطقة حدودية تتم بغطاء سياسي وشعبي ظهرت نتائجه على الأرض.



رئيس دولة عربية يتعاطف مع عرض وزير لبناني

أبدى رئيس دولة عربية خلال استقباله وزراء الإعلام العرب تعاطفه مع عرض وزير الإعلام اللبناني لجهة ضرورة دعم لبنان في هذه المرحلة وحل قضية النازحين.

ضغوط داخلية وخارجية

رشح من دوائر متابعة لمجريات إستحقاق داهم أن هناك ضغوطاً داخلية وخارجية لإتمامه في موعده الدستوري لتجنيب البلاد أي فوضى.