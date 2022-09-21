بالفيديو- مارشربل "طبيب السما" يشفي الدكتور بولس غاريوس بعد قضائه أكثر من أربعين يوما في الانعاش!

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أكد الدكتور "بولس غاريوس" أنه أصيب بفيروس كورونا خلال شهر آذار، ما أدى الى انخفاض الاوكسيجين وضغط الدم وتراجع في عمل الكلى، ما أدى الى تدهور حالته الصحية.

الا ان عجيبة الهية انقذت حياته. وفي التفاصيل التي رواها،

حمل اليه الشاب بلال مسلّم، ذخيرة مار شربل وذخيرة القديسة رفقا، وقام بكبس الذخائر بيده، وفجأة عاد ضخ الدم الى قدميه وحتى دقات القلب والاوكسجين بعد ان كان وضعه الصحي خطير للغاية و بعد أربعين يوما من الانعاش وفقدان الامل من الاطباء.

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