لإنقاذ العام الدراسي.. مناقشات بين الحلبي ووفد البنك الدولي

A + A -

يواصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، برنامج لقاءاته مع المسؤولين الدوليين في نيويورك.

والتقى على هامش قمة تحول التعليم المدير العالمي للتربية في البنك الدولي خايمي سافيردا، والمستشار لشؤون الممارسات التربوية الفضلى رجا قطان، والمتخصص في شؤون استراتيجيات التواصل ستيفانو دو كيوبس، والمتخصصة في الشؤون التربوية مارتشيلا غوتيريش ، وحضر إلى جانب الحلبي كل من سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي، وروى الزغبي.

وناقش الحلبي مع وفد البنك الدولي الوضع التربوي في لبنان في ظل الأزمات المتعددة ، وتوافق المجتمعون على أن "الوسيله الأنجع لإنقاذ العام الدراسي هي توفير الامكانات المادية للوزارة حتى تستمر برسالتها التربوية لمصلحة اللبنانيين وغيرهم".