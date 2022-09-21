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4 جرحى في حادث سير على طريق معتقل انصار – الدوير

21
SEPTEMBER
2022
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن 4 شبان أصيبوا بجروح مختلفة في حادث وقع عصر اليوم على طريق معتقل انصار سابقا – الدوير.
وفي التفاصيل ان الشابين جلال علي جابر رمال ( 20 عاما)، وحسن علي عفيف حوماني ( 19 عاما)، وقد كانا معا على دراجة نارية على طريق فرعي في معتقل انصار سابقا – الدوير عندما اصطدما بالمواطن محمود عاصي وبشخص آخر من آل عاصي ايضا، كانا يمارسان رياضة المشي في المنطقة.

كما وتسبب الحادث باصابة رمال وحوماني ومحمود عاصي بجروح، فيما عملت سيارات الاسعاف التابعة لكشافة الرسالة الاسلامية من مركزي الدوير وانصار على نقلهم الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث اخضعوا للاسعافات الاولية.

وقد تمت معالجة الجريح الرابع من آل عاصي في مكان الحادث.

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