living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طنّوس مشلب للـtayyar.org: الأسبوع المقبل ستبدأ التقارير بالصدور وهذه الجهة سألتني عن تاريخ صدور الطعون.. وهو أمر طبيعي

21
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جزم رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب للـtayyar.org أنّ كلّ ما يُحكى عن أن هذا الطعن "قاطع" وهذا عكسه وأن هذا الطاعن سينجح وذاك لا، هو أمر غير صحيح بتاتاً وحتى الآن "ما في شي" وكل ذلك ليست الا تكهّنات وتقديرات وتمنيات لدى البعض.

الى ذلك جدّد مشلب الاشارة الى أن ما يُقال عن إمكان تعرّضه وأعضاء المجلس للضغوطات السياسية إنما هو أمر غير صحيح إطلاقاً وأبداً لم يتّصل بي أحد أو تطلب مني أي جهة أي أمر في أيّ طعن مقدّم، والأمر الوحيد الذي سُئلت عنه من قبل نواب تغييريين هو تاريخ صدور الطعون، وهو أمر جدّاً طبيعي ويمكن لأي جهة أن تسأل عنه من دون أن يكون ذلك تدخلاً إنما فقط من باب الاستفسار.

وأكد القاضي مشلب أن الطعون والبالغ عددها 15 طعناً لا تزال قيد إعداد التقارير ولم يرد أي تقرير حتى الساعة ومن المتوقع أن تبدأ التقارير بالورود الأسبوع المقبل، خصوصاً أن مهلة وضعها، والتي هي مهلة حث، تنتهي في أول شهر تشرين الأول. وأضاف القاضي مشلب أنه بعد ذاك يعقد المجلس جلسة مفتوحة فور ورود أي تقرير لمناقشته تمهيداً لإصدار القرار الذي يجب أن يصدر حسب القانون خلال مهلة شهر من تاريخ افتتاح الجلسة، علماً أن هذه المهلة أيضاً هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط.

وعن موعد صدور نتائج الطعون قال القاضي مشلب:"لا أجزم بصدور قرارات ضمن مهلة الشهر لان قد تكون هناك طعون بحاجة لتمديد لدرس الملف أكثر من أجل زيادة التدقيق والبحث، خصوصاً وسط الظروف التي نعمل بها لوجستياً وتقنياً في ظل انقطاع كهرباء والنقص في الموظفين والقرطاسية وغيره".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout