بالصورة- وعد غادرت منزل زوجها في الشياح ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة وعد عبّود الحاجي (من مواليد عام 1997، سوريّة الجنسيّة)، التي غادرت بتاريخ 12-9-٢٠٢٢، منزل زوجها، الكائن في محلّة الشّيّاح، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".