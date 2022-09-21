البستاني: اقتربنا من الوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

A + A -

‎النائب د. فريد البستاني ل "هنا بيروت" على "الجديد" مع الإعلامية جوزفين ديب:

علاقتي جيدة مع جميع الاطراف ولكن طموحي ان امثل اهل الشوف خير تمثيل. اذا رشح التكتل جبران باسيل اؤيده ولكن اذا رشح التكتل شخصية اخرى سادرس الامر بتمعن لاني مستقل.

‎نحن اليوم بحاجة الى رئيس استثنائي وليس توافقي، يجب ان يكون مستقلًا برأيه وان يتخذ القرارات الصعبة من خلال حسه الوطني بعيدًا عن تأثير اي طرف عليه

‎هويتنا الاقتصادية في الدستور هي الاقتصاد الحر واذا اردنا ان ننجح من جديد علينا ان نقف وقفة وطنية لاعادة هيكلة المصارف واعادة اموال المودعين وتحفيذ الاقتصاد المنتج

‎ لتدور العجلة الاقتصادية من جديد، فما حصل هو مؤامرة وجريمة بحق الوطن.

‎من الثوابت ان تكون علاقتنا جيدة مع الشرق والغرب والاهم العالم العربي، اما بالنسبة لنزع سلاح المقاومة فهذا امر يجب ان يكون من خلال مفاوضات حكيمة ومتروية من ضمن استراتيجية وطنية

‎اقتربنا من الوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

‎سيتم تسهيل تشكيل الحكومة ليكون اتفاق ⁧‫ترسيم الحدود‬⁩ البحرية الجنوبية في عهد الرئيس ⁧‫ميشال عون‬⁩

‎نحن بحاجة لحكومة أصيلة تحصل على ثقة مجلس النواب وعند عودة ⁧‫ميقاتي‬⁩ من ⁧‫نيويورك‬⁩ ستتشكل الحكومة مع بعض.



التعديلات

من الثوابت ان تكون علاقتنا جيدة مع الشرق والغرب والاهم العالم العربي، اما بالنسبة لنزع سلاح المقاومة فهذا امر يجب ان يكون من خلال مفاوضات حكيمة ومتروية من ضمن استراتيجية دفاعية وطنية.