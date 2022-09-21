قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات في مناطق شمالية عدة

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تمكنت عناصر هذا المكتب بتواريخ مختلفة من توقيف عدد من مروجي المخدّرات في مناطق: الكورة، القبة، ابي سمراء والميناء، وهم كل من:

- و. م. (مواليد عام 2001، لبناني)



- س. م. (مواليد عام 1991، لبناني)

- آ. ه. (مواليد عام 2003، مكتومة القيد)

- أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)

- م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)

- ع. ش. م. (مواليد عام 1987، لبناني)

وضبطت بحوزتهم ما يلي:

/1,3/ كلغ من مادّة الكوكايين معدّة للترويج داخل /570/ مظروفاً، /14/ مظروفاً تحتوي مادّة باز كوكايين زنتها /29,4/غ، /كمية من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، ماكينة و"دفتر لف سجائر"، مسدّس حربي، ومبلغ مالي عبارة عن /100/ دولار أميركي و/6,516,000/ ل. ل.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجار، العمل جارٍ لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّه.

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.