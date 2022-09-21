رعد تفقد مستشفى راغب حرب واطلع على سير العمل فيه

A + A -

زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في بلدة تول ، حيث تفقد أقسامه مطّلعًا على سير العمل فيه وتقديماته الصحيّة والطبيّة والخدماتيّة.

واشاد رعد بجهود الأطبّاء والعاملين في المستشفى وعلى" واجبهم الإنساني المُشرّف ، الذين يقومون به في هذا الإطار ".

وأثنى على جهود الممرضين والممرضات الذين "يسهرون الليالي من أجل رعاية المرضى".

وختم النائب رعد جولته بلقاءٍ مع مدير المستشفى الدكتور محمد الدغلي وأعضاء الهيئة الادارية . كما التقى الأطباء والعاملين وكان له كلمة بالمناسبة .