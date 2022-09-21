توقيع اتفاقية في مجال النقل العام لخدمة الكورة وطرابلس

A + A -

تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مبادرة (تريبولاين) ومبادرة (بوسطة الكورة) اللتين تهدفان الى خدمة منطقتي الكورة وطرابلس في مجال النقل العام عبر تسعيرة موحدة رمزية، تساهم في تخفيف عبء كلفة النقل على المواطنين في أوقات ومحطات محددة، وذلك من امام مستشفى الكورة - عابا.

واشار ممثل جمعية عمران المسؤولة عن مبادرة (تريبولاين) وائل زمرلي الى "أهمية هذه المبادرة التي تجسد عمق الاخوة بين المجتمعين الطرابلسي والكوراني وعلى دورها الكبير في تطور المجتمع وتقدمه والتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية الحالية وتأثيرها على حياة المواطنين".



بدوره، شكر النائب أديب عبد المسيح الحضور وكل من شارك في انجاح هذه المبادرة ، مشيرا الى وجوده في هذا النشاط كرئيس لجمعية "كلنا أهل".

واكد ان "هذا المشروع إنمائي، فالتنقل في الكورة مكلف وباهظ السعر خصوصا للطلاب والموظفين وذوي الدخل المحدود. لذلك فان هذه الاتفاقية هي لربط الكورة بمدينة طرابلس"، متمنيا "ان تتكرر هذه التجربة في باقي المناطق بين قرى الكورة وطرابلس".



ثم استعرض عبد المسيح خطة النقل ومحطاتها في الكورة، مشددا على "ضرورة اعتماد اللامركزية الادارية والمالية والمناطقية، لانها السبيل الوحيد في تأمين انماء المناطق وتلبية حاجات الناس".