لبنان قفز 27 مركزاً في هذا المجال... فهل يستمر في التقدم!؟

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عقد وزير الإتصالات جوني القرم اجتماعاً مع المسؤولين في شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش"، واطّلع على الواقع الحالي للشبكة بعد أسابيع من تعديل التعرفة، وعلى المشاكل التقنية التي لا تزال تواجه الشبكتين، والتقدّم الذي أحرزته الشركتان حتى الآن على صعيد مؤشرات الأداء الرئيسية التي من شأنها تذليل أغلبية هذه المشاكل.



وكشف القرم, أنّ "لبنان قفز 27 مركزاً على مؤشر "اوكلا" Ookla العالمي لقياس سرعة الانترنت، فبات لبنان يحتلّ اليوم المرتبة 76 من أصل 140 بلداً بمعدّل سرعة يبلغ 25.35 ميغابيت في الثانية بعد أن كان المعدل 17.16 ميغابيت في الثانية، والهدف هو الوصول إلى معدل 28 ميغابيت في الثانية مع تطبيق الخطة".



وشدّد على "أهمية التضامن والتعاون لإنجاح الخطة وقد طلب من شركتي الخليوي إشراك جميع الموظفين لديهما في هذه الخطة، لأنّ الجميع معنيٌ بالموضوع".