"ترهيب واعتداءات" بقوة السلاح في الفنار... وشعبة المعلومات تتحرك!

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نفّذت إحدى دوريّات شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لحفظ الأمن والنّظام في مختلف المناطق اللبنانية، كمينًا محكمًا في محلّة الدّكوانة، حيث تمكّنت من توقيف ع. ز. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)، وذلك بعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بافتعال المشاكل والتعرّض للمواطنين في محلّة الفنار، وترهيبهم بواسطة مسدس حربي.

ولفت بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة إلى أن الموقوف من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بعدّة مذكّرات عدلية.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.