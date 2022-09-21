living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الأمطار عائدة"...فكيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

21
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية) مع رياح ناشطة  في المناطق الشمالية وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  منخفض جوي متمركز فوق اوكرانيا مصحوب بكتل هوائية رطبة وباردة نسبيا  يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط،  مما يؤدي الى طقس خريفي متقلب مع  انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة أحياناً حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يعود الى الاستقرار تدريجياً.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.
نحذر من خطر الانزلاق على الطرق وبخاصة على الطرق الجبلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، تهطل أمطار خفيفة متفرقة  في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح لتقارب ال60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية ، ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية) مع رياح ناشطة  في المناطق الشمالية وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة:  غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة مع رياح ناشطة أحياناً وبقاء تكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ أحياناً بشكل متفرق  فوق الجبال.

السبت:  غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات،  كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية  في المناطق الشمالية والجبلية، يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 20 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة، سرعتها بين 20و 40 كم/س وتصل الى 60 كلم/س شمال البلاد.
- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين  55 و75% .
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج ، حرارة سطح الماء:  28 درجة.
- الضغط الجوي:  758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,24

 - ساعة غروب الشمس:  18,38
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout