"الأمطار عائدة"...فكيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية) مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق اوكرانيا مصحوب بكتل هوائية رطبة وباردة نسبيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس خريفي متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة أحياناً حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يعود الى الاستقرار تدريجياً.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

نحذر من خطر الانزلاق على الطرق وبخاصة على الطرق الجبلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، تهطل أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح لتقارب ال60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية ، ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية) مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة مع رياح ناشطة أحياناً وبقاء تكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ أحياناً بشكل متفرق فوق الجبال.

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية والجبلية، يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 20 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة، سرعتها بين 20و 40 كم/س وتصل الى 60 كلم/س شمال البلاد.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 55 و75% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج ، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,24

- ساعة غروب الشمس: 18,38