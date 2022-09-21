توقيفات بالجملة لـ "الأمن" في الشمال...

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صدر عن المديريّـة العامـّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة, بيان جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبعد المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر هذا المكتب بتواريخ مختلفة من توقيف عدد من مروجي المخدّرات في مناطق: الكورة، القبة، ابي سمراء والميناء، وهم كل من: و. م. (مواليد عام 2001، لبناني), س. م. (مواليد عام 1991، لبناني), آ. ه. (مواليد عام 2003، مكتومة القيد), أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني), م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني), و ع. ش. م. (مواليد عام 1987، لبناني)".



ووفق البيان, "ضبطت بحوزتهم, /1,3/ كلغ من مادّة الكوكايين معدّة للترويج داخل /570/ مظروفاً، /14/ مظروفاً تحتوي مادّة باز كوكايين زنتها /29,4/غ، /كمية من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، ماكينة و"دفتر لف سجائر"، مسدّس حربي، ومبلغ مالي عبارة عن /100/ دولار أميركي و/6,516,000/ ل. ل".



"بالتّحقيق معهم، "اعترفوا بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجار، العمل جارٍ لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّه".

وختم البيان, بالقول: "أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".