عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 أيلول 2022

الأخبار: غزة على طريق لبنان: هذا الغاز لنا!
المفاوضات انتهت: مسودة هوكشتين خلال أيام
فضيحة أميركي – إسرائيلي حطّ وطار من لبنان: ضغوط أم غضّ طرف؟
إيران تقدم 600 ألف طن للكهرباء مجاناً: 6 ساعات تغذية إضافية في اليوم
النهار: موجة "انهيارية" تسابق تحرّكات ديبلوماسية محمومة
نداء الوطن: أجواء لقاءات نيويورك: "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"
8 آذار: الترسيم "مفتاح" الاستحقاقات بانتظار "كلمة السرّ" الرئاسية!
الجمهورية: ماكرون وميقاتي: الرئاسة في موعدها
اللواء: «الملفات الثقيلة» تتدحرج.. وماكرون لميقاتي: انتخاب الرئيس في موعده
صندوق النقد لإقرار الموازنة والإصلاحات الاثنين.. والقاضي الرديف يُهدِّد وحدة مجلس القضاء
البناء: موسكو إلى ضمّ دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا… وإيران تبلّغت تراجع الوكالة / بوصعب وهوكشتاين يقتربان من الاتفاق النهائيّ… ولبيد سنضخّ الغاز قريباً في ظل اتفاق / الموازنة الاثنين نيابياً… والحكومة بعدها… والفيول الإيرانيّ مقبلٌ… و«البناء» تنتظر «الداخليّة» /
الديار: واشنطن تضغط لانجاز الترسيم قبل نهاية تشرين الاول
مشاورات فرنسية ـ سعودية لغربلة الأسماء الرئاسية
ايران تعد لبنان باخبار سارة وتقدم هبة ب600 ألف طن من «الفيول»
l'orient le jour: Riyad entre de plain-pied dans le débat