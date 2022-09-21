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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 أيلول 2022

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 الأخبار: غزة على طريق لبنان: هذا الغاز لنا!

المفاوضات انتهت: مسودة هوكشتين خلال أيام

فضيحة أميركي – إسرائيلي حطّ وطار من لبنان: ضغوط أم غضّ طرف؟

إيران تقدم 600 ألف طن للكهرباء مجاناً: 6 ساعات تغذية إضافية في اليوم

 

 

 

 

النهار: موجة "انهيارية" تسابق تحرّكات ديبلوماسية محمومة

 

 

 

 

نداء الوطن: أجواء لقاءات نيويورك: "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"
8 آذار: الترسيم "مفتاح" الاستحقاقات بانتظار "كلمة السرّ" الرئاسية!

 

 

 


الجمهورية: ماكرون وميقاتي: الرئاسة في موعدها

 

 

 


اللواء: «الملفات الثقيلة» تتدحرج.. وماكرون لميقاتي: انتخاب الرئيس في موعده
صندوق النقد لإقرار الموازنة والإصلاحات الاثنين.. والقاضي الرديف يُهدِّد وحدة مجلس القضاء

 

 

 


البناء: موسكو إلى ضمّ دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا… وإيران تبلّغت تراجع الوكالة / بوصعب وهوكشتاين يقتربان من الاتفاق النهائيّ… ولبيد سنضخّ الغاز قريباً في ظل اتفاق / الموازنة الاثنين نيابياً… والحكومة بعدها… والفيول الإيرانيّ مقبلٌ… و«البناء» تنتظر «الداخليّة» /

 

 

 

 

الديار: واشنطن تضغط لانجاز الترسيم قبل نهاية تشرين الاول
مشاورات فرنسية ـ سعودية لغربلة الأسماء الرئاسية
ايران تعد لبنان باخبار سارة وتقدم هبة ب600 ألف طن من «الفيول»

 

 

 

 

l'orient le jour: Riyad entre de plain-pied dans le débat

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