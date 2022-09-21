أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مدير إحدى شركات الإحصاءات واستطلاع الرأي إن الاستطلاع الذي أجرته شركة مملوكة لأحد نواب التغيير حول توزّع اللبنانيين بين المرشحين المحتملين للرئاسة كان مقرراً للنشر لتسويق تبني ترشيح قائد الجيش دون تنسيق معه، لكن النتيجة التي جاءت لصالح النائب جبران باسيل حالت دون النشر.



كواليس



قال دبلوماسيّ عمانيّ إن تقدماً كبيراً حصل في مسار الملف النووي الإيراني يتمثل بتوافق أميركي أوروبي بطلب طيّ ملف التحقيق في المواقع المختلف عليها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يعني إعادة فتح المسار التفاوضيّ بصورة إيجابية لصالح التوصل الى اتفاق قريباً.



اللواء: أسرار

همس

ربط خبير ما بين تواجد الوسيط الأميركي في نيويورك وترتيبات المشاورات الجارية حول ملفات الطاقة والغاز في لبنان والمنطقة..



غمز

لجأ قطب نيابي - سياسي موالٍ إلى «تبادل خدمات» مع بعض الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى..



لغز

تنشط تحويلات مالية عبر الوسائل المعروفة من العاصمة إلى مناطق أخرى، ومعظمها بالعملة الاجنبية!



نداء الوطن: خفايا

مراجع سياسية تساءلت عن سبب وقوع أكثرية أو كل عمليات اقتحام المصارف خارج «المناطق الشرقية» منذ عملية جب جنين حتى عمليات الغازية وشحيم وبيروت والضاحية.

لاحظت جهات مراقبة أنه يتمّ التركيز دائماً على منطقتي طرابلس وعكار للحديث عن انطلاق عمليات مخلّة بالأمن تمهّد للفوضى مع ربطها بالجماعات الأصولية وأحياناً بتدخلات تركية، بينما الإنهيارات الأمنية المتلاحقة تحصل في مناطق أخرى وبالخطورة نفسها.