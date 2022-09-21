الديار: اخبار سارة من طهران

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تجه الانظار إلى نيويورك حيث تنعقد الجمعية العامة للامم المتحدة التي يشارك فيها وفد لبناني برئاسة نجيب ميقاتي.

وعُلم ان الاخير سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن والرئيس الايراني ابرهيم رئيسي، او غيرهم من الرؤساء والمسؤولين.

وقالت مصادر مواكبة لـ «الديار» ان ميقاتي سيطلب تسهيلات لتأمين الكهرباء للبنان من خلال انجاز المعاملات العالقة المرتبطة باستجرار الغاز من مصر والاردن، كما سيشدد خلال اللقاءات وخلال كلمته على وجوب تحريك ملف النازحين السوريين.

وعلى خط الكهرباء، كشفت مصادر خاصة لقناة المنار ان الوفد اللبناني في الجمهورية الإسلامية في إيران أُبلغ موافقة الحكومة الإيرانية على تزويد لبنان ب600 الف طن من الفيول، على شكل هبة، مقسمة على 5 أشهر ، بمعدل 120 الف طن في الشهر ، بحسب ما طلبه الجانب اللبناني .