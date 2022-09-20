وفاة المطران طانيوس الخوري

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غيب الموت اليوم، مطران أبرشية صيدا ودير القمر المارونية سابقا، المثلث الرحمات، المطران طانيوس الخوري،

يحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسه في الثانية بعد ظهر الجمعة المقبل في 23 أيلول الجاري، في كاتدرائية مار الياس في صيدا.

وقد نعى الراحل كل من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وومطارنة الأبرشية وكهنتها وعائلة الفقيد.

تقبل التعازي في صلون مطرانية صيدا المارونية في صيدا، الخميس 22 ايلول من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء. والجمعة في 23 ايلول الجاري قبل الدفن في صالون المطرانية في صيدا ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر . وبعد الصلاة الجنائزية ينقل الجثمان الى مسقط رأسه في بلدة صغبين في البقاع الغربي، حيث يوارى الثرى، وتقبل التعازي بعد الدفن مباشرة في قاعة كنيسة مار جرجس – صغبين.