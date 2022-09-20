خاص - صندوق النقد ينتقد المجلس والحكومة: تلكأتم في تنفيذ الإصلاحات!

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خاص tayyar.org -

كشفت مصادر رفيعة لـtayyar.org أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان راهنا وجهت إنتقادات شديدة الى الحكومة ومجلس النواب، متهمة إياهما بالتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها لبنان في نيسان الفائت قبيل توقيع الإتفاق على مستوى الموظفين Staff level agreement.



ولفتت الى أن المماطلة في تنفيذ الإصلاحات أخّرت توقيع البرنامج مع الصندوق، وجعلت موازنة ٢٠٢٢ غير ذي صلة، مما يحتّم التركيز على ما ستكون عليه موازنة سنة ٢٠٢٣، الى جانب القوانين الثلاثة الأخرى المطلوبة دوليا وهي سرية المصارف (أقرّه المجلس) وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول اللذان لم يبصرا النور بعد، تماما كما الموازنة.



واذ انتقدت البعثة التلكؤ في عدّ الذهب، وهو المطلب المفترض أن يكون تنفيذه يسيرا، اعتبرت أن الملحّ راهنا توحيد سعر الصرف، لا الذهاب نحو مزيد من تعدد الأسعار، في إشارة الى الدولار الجمركي.