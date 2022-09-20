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خاص tayyar.org: الترسيم في غضون أسابيع قليلة إذا لم يُغدر لبنان من العدوّ الاسرائيلي

20
SEPTEMBER
2022
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بعدما التقى نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب المكلّف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة ملف ترسيم الحدود، الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في نيويورك على هامش تكريمه في مؤتمر قمة تحويل التعليم ٢٠٢٢ التي تم عقدها بمقر الامم المتحدة في نيويورك، لفتت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا للـtayyar.org الى أن هناك أملاً جديّاً للوصول الى اتفاق ونحن ننتظر العرض الخطي النهائي من هوكشتاين بعدما أسقط لبنان إحداثيات العرض الشفوي حتى نستطيع المقارنة بين ما لدينا من معطيات وخلاصاته...
الى ذلك اكتفت مصادر حزب الله بالقول لموقعنا إن الأجواء ايجابية مشدّدة على أهمية كلام الأمين العام للحزب حسن نصرالله الأخير حول هذا الموضوع.
وفي وقت تقول اسرائيل إن لديها مخاوف أمنية، تلفت مصادر متابعة للموضوع الى أن للبنان أيضاً مخاوف وسيطالب بضمانات، معتبرة أن هذا الأمر لن يُعقّد الأمور أبداً بل هو طبيعي.
وقالت المصادر إنه اذا لم تحصل عملية غدر من العدوّ الاسرائيلي فإن العقبات المتبقة من المفترض أن تذلّل ويحصل الاتفاق في السابيع القليلة المقبلة.
هذا وتبدأ اسرائيل اليوم بحسب مواقع عبرية، بضخّ الغاز من كاريش إلى الشاطئ وبالعكس للتحقق من سلامة أنظمة شبكة النقل، لكن وبحسب ما تشير المعلومات إن هذا الأمر لا يعني أي شيء لناحية بدء التنقيب أو الاستخراج.

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