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وفاة طفلة داخل مسبح!

20
SEPTEMBER
2022
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قضت طفلة تبلغ من العمر سنتين غرقاً في حوض داخل مسبح في بلدة الرّميلة الساحليّة.

وأفاد شهود عيّان بأنّ الطّفلة سقطت في حوض السّباحة من دون أن تنتبه إليها عائلتها، فيما كان الموظّفون المسؤولون عن مراقبة الحوض غير متواجدين، قبل أن يشاهد أحد الأشخاص جسماً صغيراً عائماً على سطح المياه.

وسارع شبّان إلى انتشال الجثّة ليتبيّن أنّها الطّفلة الصّغيرة التي حضرت مع عائلتها من بيروت للاستجمام. ونُقِلت الطّفلة إلى مستشفى سبلين الحكومي إلّا أنّها ما لبثت أن فارقت الحياة، وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادث.

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