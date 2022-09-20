أخلّا بالأمن في طرابلس... فأوقفتهما قوى الأمن!

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صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الاستعلاميّة والميدانيّة لتحديد هوية المتورّطين".



وأضاف، "من بينهم: ع. ب. (مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم إطلاق نار، وافتعال مشاكل، ورمي قنبلة و ا. ع. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة) وهما مطلوبان بموجب بلاغات بحثٍ وتحرٍّ بالجرائم المذكورة أعلاه. أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما".



ولفت إلى أنّه "بتاريخ 16/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا مُحكمًا في محلّة القبة، نتج عنه توقيفهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما".

ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".