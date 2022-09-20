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تكريم تربوي لبوصعب في نيو يورك ولقاء مع هوكشتاين... ماذا في التفاصيل؟

20
SEPTEMBER
2022
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لبى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب دعوة لحفل تكريمي من قبل مؤسسة “THEIRWORLD”

و ذلك على هامش مؤتمر قمة تحويل التعليم ٢٠٢٢ التي تم عقدها بمقر الامم المتحدة في نيويورك، تخلله تكريم لبو صعب نظرا للدور الفعال الذي قام به خلال توليه منصب وزير التربية في لبنان.

وفي هذا السياق اعلنت المؤسسة ان هذا التكريم لبو صعب اتى “لتفانيه والتزامه الذي لا يتزعزع لإحداث تغيير كبير للأطفال اللاجئين من خلال التعليم ومساهمته في إنهاء أزمة التعليم العالمية وإطلاق العنان لإمكانات الجيل القادم التي ستؤثر على العديد من الأجيال القادمة”.

حضر حفل لتكريم عدد كبير من المسؤولين والتربويين ومن بينهم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي والسيد فيليب لازاريني المفوض العام للاونروا، والسيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي تطرق معها بو صعب للعراقيل التي تعيق الاتفاق المنتظر مع لبنان.

وكان بو صعب قد عقد يوم امس الاثنين اجتماعا مع الوسيط الاميريكي اموس هوكستين المكلف بملف ترسيم الحدود البحرية في اطار التواصل شبه اليومي بينهما.

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