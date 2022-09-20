"بشرى سارة"...هذا ما "أبلغه" الجانب الايراني الوفد اللبناني في طهران!

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أفادت قناة "المنار" أن الجانب الإيراني أبلغ الوفد اللبناني في طهران موافقته على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الفيول مقسمة على 5 أشهر.

وفي سياق متصل، غرد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني على حسابه على "تويتر" قائلا "هناك أخبار سارة ستعلن قريبًا، حول ما تم التوافق عليه بشأن الفيول الإيراني والتعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في إيران".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد جدد تأكيده على "استعداد إيران لتزويد لبنان بالنفط، وما يطلبه من مساعدات اخرى لمساعدته في التغلب على المشاكل التي يواجهها".