بعد مأساة الراسي.. نجمة لبنانية شهيرة تتكفل بتأهيل "طريق الموت"

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تكفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، بعد أسابيع من حادث مأساوي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي، حسبما أكد مدير أعمالها عوض الرومي.

وامتد تأهيل الطريق حتى مداخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث ثبتت إشارات تحذيرية وأضواء لتجنب الحوادث في المناطق الخطرة.

تصريحات عوض الرومي لموقع "سكاي نيوز عربية":

• قال الرومي إنه "يوم الأربعاء سيدشن الطريق" حيث لقي الراسي حتفه من جراء اصطدام سيارته بالفاصل الإسمنتي، عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع.

• أوضح مدير أعمال المطربة أن "المبادرة والتمويل لتأهيل الطريق جاء من مكتب السيدة ماجدة الرومي، وتحت إشراف فوج الهندسة في الجيش اللبناني، حيث تكفل مكتب الفنانة بتنفيذ الطريق منعا لتكرار الحوادث".

• تابع الرومي: "طُلب من قسم الهندسة في الجيش اللبناني وبلدية عنجر أن يشرفا على كافة التفاصيل".

• قال: "الأربعاء ستكون الطريق جاهزة وآمنة أمام الجميع بعد أن أعيد تأهيلها. وضعت إنارة جديدة وإشارات على مسافة 200 متر لتحذير السائقين من الخطر، كما تم تثبيت عاكس الضوء واتخاذ كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير".

رسالة شكر

ومساء الإثنين، وجهت أسرة الراسي رسالة شكر للنجمة اللبنانية على إعادة تأهيل "طريق الموت".

ووثقت الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج رسالة الشكر لماجدة الرومي عبر حساباتها الإلكترونية، قالت فيها: "أنا وكل عائلة الراسي ألف تحية وشكرا لأختنا العزيزة والعزيزة ماجدة الرومي والجيش اللبناني. بدمك يا أخي صار طريق الموت طريق عبور".

وأبرز الحادث المروع الذي أودى بحياة الفنان اللبناني تردي حالة الطرق في لبنان، خاصة بعد أن ألقى أهل الضحية ونجوم الفن باللوم على الحكومة بسبب خطأ فادح في تصميم الطريق.

وتوفي جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس، بعد تعرضه لحادث مروري على الطريق بين سوريا ولبنان، حيث اصطدمت سيارته بحاجز وسط الطريق أثناء عودته من دمشق.

وكانت ماجدة الرومي قد زارت نادين الراسي في منزلها لتقديم التعزية بوفاة شقيقها.