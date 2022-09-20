مخزومي بعد زيارة البخاري: لمد الجسور بين لبنان والمملكة... التي لم بتدخل بشؤون لبنان الداخلية

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السفير السعودي في لبنان وليد البخاري زار النائب فؤاد المخزومي في دارته وبعد اللقاء كتب مخزومي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:

تشرفت بزيارة سعادة السفير السعودي الصديق وليد البخاري إلى دارتي مع حشد من الأصدقاء ورجال الأعمال. الزيارة تخللها مأدبة غداء أقيمت على شرف سعادته وكانت مناسبة لشكره على الجهود المبذولة لمد الجسور بين لبنان والمملكة التي لم تتوقف عن مساعدة لبنان وشعبه دون التدخل بشؤونه الداخلية

فسعادة السفير أكد أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستقبلية والمشاريع التي تعدها المملكة ليست للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط كله، مشددًا على ضرورة أن يباشر لبنان الإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، ومتمنيًا خلاص بلدنا من كافة أزماته