عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 أيلول 2022

الأخبار: الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو عائد
ملف الترسيم: تفاؤل الأسبوع الحاسم
ايران: سفن الفيول جاهزة للتوجه الى لبنان
استطلاع ITS يشمل 10 آلاف مستجوَب: جبران باسيل الأكثر شعبية للرئاسة
الديار: باريس تفتتح «البازار» الرئاسي.. والرياض تتحفظ على «مُقايضة» الرئاسة بحكومة العهد الأولى
تطمينات هوكشتاين ورسائل «إسرائيليّة» عبر فرنسا: هامش المناورة يضيق و«الترسيم» قريباً؟
«تعويم» الحكومة دون «جوائز» ترضية للعهد.. وفد الصندوق «يُوبّخ» المسؤولين اللبنانيين!
نداء الوطن: "المحاضر النهائية" في الناقورة... وإسرائيل تنأى بـ"كاريش" عن المفاوضات
نصرالله يعطي "الضوء الأخضر" للسلطة: سيروا بـ"خط هوكشتاين"!
اللواء: الملف الرئاسي يتقدَّم.. والسعودية لانتخابات ضمن المهلة الدستورية
ميقاتي في بعبدا قبل نهاية الأسبوع.. ولبنان يتبلّغ موقفاً سلبياً من صندوق النقد
البناء: سفن الفيول الإيرانيّ للإقلاع الى لبنان… والوفد التقنيّ: إيران تملك ما يكفي لتأمين الكهرباء فوراً/ الحكومة لتفادي الحرب حول حقول الغاز وفق معادلة تغيير الوزير بموافقة من سمّاه / رئيس الجمهورية… وحشد في نقابة الصحافة… تضامناً مع «البناء» … ووزير الداخليّة لإخلاء المكاتب/
النهار: الترسيم إلى "نهاياته" وتعويم الحكومة خلال أيام؟
الجمهورية :مناح التأليف إيجابي... لكن متى المراسيم؟
النهار: بين كاريش والمصارف والاستحقاق... تنفيسة حكومية
l'orient le jour: Pourquoi Nasrallah s’est dit ouvert au consensus