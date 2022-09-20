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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 أيلول 2022

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 الأخبار: الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو عائد

ملف الترسيم: تفاؤل الأسبوع الحاسم

ايران: سفن الفيول جاهزة للتوجه الى لبنان

استطلاع ITS يشمل 10 آلاف مستجوَب: جبران باسيل الأكثر شعبية للرئاسة

 

 

 

الديار: باريس تفتتح «البازار» الرئاسي.. والرياض تتحفظ على «مُقايضة» الرئاسة بحكومة العهد الأولى
تطمينات هوكشتاين ورسائل «إسرائيليّة» عبر فرنسا: هامش المناورة يضيق و«الترسيم» قريباً؟
«تعويم» الحكومة دون «جوائز» ترضية للعهد.. وفد الصندوق «يُوبّخ» المسؤولين اللبنانيين!

 

 



نداء الوطن: "المحاضر النهائية" في الناقورة... وإسرائيل تنأى بـ"كاريش" عن المفاوضات
نصرالله يعطي "الضوء الأخضر" للسلطة: سيروا بـ"خط هوكشتاين"!

 

 

 

اللواء: الملف الرئاسي يتقدَّم.. والسعودية لانتخابات ضمن المهلة الدستورية
ميقاتي في بعبدا قبل نهاية الأسبوع.. ولبنان يتبلّغ موقفاً سلبياً من صندوق النقد

 

 

 

البناء: سفن الفيول الإيرانيّ للإقلاع الى لبنان… والوفد التقنيّ: إيران تملك ما يكفي لتأمين الكهرباء فوراً/ الحكومة لتفادي الحرب حول حقول الغاز وفق معادلة تغيير الوزير بموافقة من سمّاه / رئيس الجمهورية… وحشد في نقابة الصحافة… تضامناً مع «البناء» … ووزير الداخليّة لإخلاء المكاتب/

 

 

 


النهار: الترسيم إلى "نهاياته" وتعويم الحكومة خلال أيام؟

 

 

 


الجمهورية :مناح التأليف إيجابي... لكن متى المراسيم؟

 

 

 


النهار: بين كاريش والمصارف والاستحقاق... تنفيسة حكومية

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi Nasrallah s’est dit ouvert au consensus

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