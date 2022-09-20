عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 أيلول 2022

A + A -

الأخبار: الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو عائد

ملف الترسيم: تفاؤل الأسبوع الحاسم

ايران: سفن الفيول جاهزة للتوجه الى لبنان

استطلاع ITS يشمل 10 آلاف مستجوَب: جبران باسيل الأكثر شعبية للرئاسة

الديار: باريس تفتتح «البازار» الرئاسي.. والرياض تتحفظ على «مُقايضة» الرئاسة بحكومة العهد الأولى

تطمينات هوكشتاين ورسائل «إسرائيليّة» عبر فرنسا: هامش المناورة يضيق و«الترسيم» قريباً؟

«تعويم» الحكومة دون «جوائز» ترضية للعهد.. وفد الصندوق «يُوبّخ» المسؤولين اللبنانيين!





نداء الوطن: "المحاضر النهائية" في الناقورة... وإسرائيل تنأى بـ"كاريش" عن المفاوضات

نصرالله يعطي "الضوء الأخضر" للسلطة: سيروا بـ"خط هوكشتاين"!

اللواء: الملف الرئاسي يتقدَّم.. والسعودية لانتخابات ضمن المهلة الدستورية

ميقاتي في بعبدا قبل نهاية الأسبوع.. ولبنان يتبلّغ موقفاً سلبياً من صندوق النقد

البناء: سفن الفيول الإيرانيّ للإقلاع الى لبنان… والوفد التقنيّ: إيران تملك ما يكفي لتأمين الكهرباء فوراً/ الحكومة لتفادي الحرب حول حقول الغاز وفق معادلة تغيير الوزير بموافقة من سمّاه / رئيس الجمهورية… وحشد في نقابة الصحافة… تضامناً مع «البناء» … ووزير الداخليّة لإخلاء المكاتب/



النهار: الترسيم إلى "نهاياته" وتعويم الحكومة خلال أيام؟



الجمهورية :مناح التأليف إيجابي... لكن متى المراسيم؟



النهار: بين كاريش والمصارف والاستحقاق... تنفيسة حكومية

l'orient le jour: Pourquoi Nasrallah s’est dit ouvert au consensus