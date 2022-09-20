أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر على صلة بملف الاتصالات لتشكيل الحكومة إن مروحة التغيير الوزاريّ قابلة لأن تكون صفراً مطلع الشهر المقبل وتصدر المراسيم بقوام الحكومة الحاليّة ذاتها، إذا تعذّر الاتفاق على البدائل تحت مبدأ أن التغيير يحتاج إلى موافقة المرجعيّة التي قامت بالتسمية، بما في ذلك الوزير الدرزيّ.



كواليس

بعكس بعض ردود الأفعال اللبنانيّة على المضمون الدقيق والهادئ لكلام السيد حسن نصرالله حول ملف الترسيم البحريّ أثار الكلام مخاوف إسرائيليّة أكبر وخصّصت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساحات واسعة لنقاش الكلمة وما وراءها وإمكانية تفعيل معادلة ما بعد كاريش إذا طال أمد المفاوضات.

اللواء: أسرار

همس

أتاحت، حسب دبلوماسي غربي، الخارطة الجديدة لتوزيع القوى والكتل داخل مجلس النواب الفرصة لأكثر من طرف إقليمي ودولي للدخول إلى البازار الرئاسي!



غمز

تفاقم الخلاف داخل الجسم القضائي حول عدة نقاط محورية ليس منها فقط فض الاعتكاف والقبول بالعرض المالي المطروح لتحسين الرواتب.



لغز

نُصح مسؤول حكومي بترك تسمية الوزراء المسيحيين أو المستبدلين لمرجع كبير مقابل التراجع عن فكرة الـ6 وزراء!

نداء الوطن: خفايا

تردَّد أن النائبة السابقة بهية الحريري غادرت الى قطر برفقة نجلها نادر في زيارة استمرت ٣ ايام بقيت طي الكتمان.

توقفت مصادر أمنية عند متابعة قيادة الجيش عمليات البحث عن بعض تجّار المخدّرات ومن بينهم جماعة نوح زعيتر وأبو سلة من دون التوقف عند التهديدات التي وجّهها بعضهم إلى ضباط في الجيش وإلى قيادته. وتساءلت هذه المصادر عمّا إذا كان المطلوب من القيادة إقفال بعض المعابر الحدودية إلى سوريا التي يستعملها الفارّون ومن بينهم ابن نوح زعيتر الذي أصيب في كمين وتمكّن من الفرار. ويُذكر أنّ الجيش كان أوقف في31 تموز الماضي علي ابن نوح زعيتر في منطقة كفرذبيان.

علم أن جمعية المصارف تتّجه إلى الاستمرار في الاقفال بعد يوم الأربعاء احتجاجاً على عدم اتخاذ اجراءات جدية لحماية الفروع والمقرات الإدارية.