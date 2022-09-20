نداء الوطن: إسرائيل: الاستخراج من كاريش سيبدأ في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك ممكناً

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس على أنّ يعبّر عن "شكر إسرائيل للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة التوصل إلى اتفاق" حدودي مع لبنان، وأضاف لابيد في بيان نقلته الصحف الإٍسرائيلية: "إسرائيل تعتقد أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح مواطني البلدين"، مشدداً على أنّ هذا "الاتفاق سيكون مفيداً للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

غير أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية آثر في الوقت عينه أن ينأى بعملية استخراج الغاز من "حقل كاريش" عن مسار اتفاقية الترسيم مع لبنان، فشدد على أنّ هذه العملية "لا علاقة لها بالمفاوضات مع لبنان" مؤكداً أنّ الاستخراج من كاريش "سيبدأ في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك ممكناً".