بو حبيب شارك في افتتاح أعمال مؤتمر "أهداف التنمية المستدامة"

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شارك وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في افتتاح أعمال مؤتمر "أهداف التنمية المستدامة"، برعاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وحضور رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة في أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما اجتمع بأمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وبحث معه أزمة النزوح السوري إلى لبنان والعلاقات الثنائية.



وفي اجتماع مع وزير خارجية المالديف عبدالله شهيد، تم بحث التعاون الثنائي لا سيما تبادل الترشيحات في المنظمات الدولية.



وعقد بو حبيب لقاء مع نائب وكيل الأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، كما بحث مع وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام روز مار دي كارلو عمل اليونيفيل في الجنوب وأهمية التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني.