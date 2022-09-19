بعد لقائه جنبلاط... هذا ما حذّر منه بخاري!

A + A -

إستقبل مساء اليوم الإثنين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.



وبعد اللقاء قال بخاري إنه: "جرى تأكيد المواقف المشتركة والتحذير من مغبة عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري".



من جهته صرّح جنبلاط: "أكّد لي السفير السعودي ضرورة إلتزام المواعيد الدستورية وإنتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف: "تداولنا في العديد من الأمور لكنه أكّد حرص المملكة التاريخي على الإستقرار اللبناني وإتفاق الطائف والدستور وعلينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيسًا".