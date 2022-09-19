سفن الفيول الإيراني جاهزة للإبحار إلى لبنان في هذا الموعد!

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أكّدت السفارة الايرانية في بيروت مساء اليوم الإثنين "أنَّ الوفد اللبناني في طهران يجري مباحثات مع المسؤولين المعنيين في وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين".



وأضافت السفارة في حديث لها مع قناة المنار إنَّ "اللقاءات تبحث مساعدة لبنان بمجال الفيول وفق ما جرى الإتفاق عليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض".



وتابعت: "من المواضيع المطروحة للبحث بين الجانبين إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الكهرباء".

وأشارت إلى أنَّ, "السفن المحملة بالفيول الإيراني ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للإبحار باتجاه لبنان".