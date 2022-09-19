لمن وقع ضحية أعمالهما...أقدما على عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق باب الرمل شكا والبترون!

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عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وبناء على إشارة القضاء، صورة كلا من الموقوفين خ. ش. (مواليد عام 2001، لبناني) و م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)، لإقدامهما بأوقات وتواريخ مختلفة بجرائم سلب بقوة السلاح على متن دراجة آلية في مناطق: باب الرمل، شكا والبترون.

وتبيّن ان الموقوفَين من أصحاب السوابق بجرائم: خطف، سرقة، تعاطي مخدرات.

وطلبت القوى الامنية من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في سراي طرابلس بجانب قصر عدل طرابلس، أو الاتصال على الرقم: 443889-06، أو 423039-06، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.