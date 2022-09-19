البغدادي: المقاومة الضمان الوحيد في حصول لبنان على كامل حقوقه وثرواته

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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي، "أنّنا اليوم نشعر بالعزّ والكرامة من خلال المشهد الذي وصلنا إليه من قوة وتماسك محور المقاومة، حيث الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رأس الحربة في هذا المحور بقيادة ذلك الحكيم والشجاع الإمام السيد على الخامنئي، الذي استطاع أن يقود هذا المحور بما فيه مصلحة شعوب المنطقة والدفاع عن حقوقهم وبالخصوص القضية الفلسطينية".

وأضاف خلال لقاء مع طلبة علوم دينية في قم المقدسة: "إنّ السياسة الأمريكية اليوم تكشف عن تخبط الإدارة في أزماتها الداخلية والخارجية وهذا بسبب الجشع وسوء التقدير ، وقد فشلوا في كل الحروب التي خاضوها أو كانوا خلفها وإلى الآن لم يستخلصوا العبر".

وختم البغدادي مؤكدا "أنّنا في المقاومة الإسلامية نشعر بالقوة من أي وقت مضى، واستطعنا أن نصل إلى الذروة في إيجاد توازن الردع مع العدو الإسرائيلي، والمقاومة اليوم تُشّكل الضمان الوحيد في حصول لبنان على كامل حقوقه وثرواته، كما هي ضمانة الوحدة الداخلية والسلم الأهلي الذي يحاول البعض العبث به ولكن من دون جدوى".