الرئيس عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونيسكا خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيرا الى ان التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم. واعرب الرئيس عون عن امله في ان يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب.



وفيما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701 لفت الى أهمية تطبيق كل مندرجاته، معتبرا ان التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني امر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الامن والسلام على الحدود مشددا على وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين.



وكانت السيدة فرونيسكا اطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم الى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع الرئيس عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.