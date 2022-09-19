نادي حفرون - إهمج ينتخب لجنة إدارية جديدة ويكرّم تيا حردان من فرقة Mayyas

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عقدت الهيئة العامة في نادي حفرون الرياضي جمعيتهَا العمومية مساء السبت ١٧ ايلول ٢٠٢٢ في مركز النادي حيث عرضت اللجنة الإدارية برئاسة الأستاذ رولان جوزف حردان نشاطاتها من المهرجان الرياضي وتكريم الصحافي الراحل جوزف حردان بوسام الاستحقاق الوطني من فخامة رئيس الجمهورية الى المباريات الرياضية في عطلة نهاية كل أسبوع وسباقات الركض والدراجات الهوائية والحفلات الصيفية الناجحة، بعدها تمّ انتخاب لجنة إدارية جديدة وقامت هذه الأخيرة بتوزيع المهام في اجتماعها الأوّل على الشكل التالي: الرئيسة إيلان ضاهر حردان ، نائب الرئيس جو طانيوس أبي رميا، أمين السر المحامي رامي سامي حردان، أمين الصندوق جيروم نعيم أبي سعد، مدير مسؤول ايلينا هاني حردان، محاسب ميشال يوسف الزغبي ،جو شربل متىّ مسؤول لعبة كرة الطائرة، جان فادي أبي رميا مسؤول لعبة كرة السلة، ماريا توفيق أبي رميا عسّاف مسؤولة لعبة كرة الطاولة ،جوزف نبيل حردان مسؤول عن لعبة كرة القدم ،وليد شربل ضاهر مسؤول لعبة التزلجّ وهو عضو الإتحّاد اللبناني للتزلجّ، راغدة ديغول ضاهر مسؤولة لعبة ألعاب القوى.



بعد ذلك احتفل أعضاء النادي وأصدقاؤه بالذبيحة الإلهية التي ترأسّها خادم الرعية الأب طوني حردان.

تلا القداّس حفل تكريمي بحضور سعادة النائب سيمون أبي رميا، رئيس بلدية إهمج الأستاذ نزيه أبي سمعان وعدد من أعضاء البلدية، مختار إهمج السيدّ موريس غبريل، كاهن الرعية الأب طوني حردان ، الدكتور جرجورة حردان مستشار رئيس الجمهورية، السيدّ جوزف سمير صعب ممثلّاً عائلة الراحل سمير صعب أصحاب محطات اللقلوق للتزلجّ ، أعضاء النادي وأصدقائه.



كرّم النادي بداية ً ثلاثة من أعضائه بمناسبة اليوبيل الفضّي لإنتسابهِم إليه في العام ١٩٩٧ حيث وصف رئيس النادي الأستاذ رولان حردان المكرّمين والخدمات الجلىّ التي قدمّوها للنادي وللمجتمع ولعائلاتِهم وهم الدكتورة أحكام زغيب أبي رميا التي أسّست مع أشقائها مستوصف مار بطرس الخيري في عمشيت وقد سلمّها الدرع التكريمي النائب سيمون أبي رميا، السيدّة لولو الحداّد أبي رميا وسلمّها الدرع مستشار رئيس الجمهورية الدكتور جرجورة حردان، وروجيه )الياس( توفيق أبي رميا وسلمّه الدرع رئيس البلدية الأستاذ نزيه أبي سمعان.



بعدها كرّم النادي عائلة الراحل سمير صعب) Laklouk Village Vacances( مفتقد اً حضوره في كلّ نشاطات النادي خاصةً وإهمج عامةً ، وقال رئيس النادي : "صعب هو الفراق لكنهّ يبقى سميرَ ذكرياتنا ورفيق ذاكرتنا، وما عائلته إلاّ امتدادٌ لثقافة التطوّر والإنماء التي جسّدها، ونحن لذكراه أوفياء ومعكم نسير الدرب معاً لنجعل منطقتنا أكثر جمالاً وأبهى صورة ً".

وشكر بإسم نادي حفرون العائلة" على كلّ التضحيات التي تقومون بها متعهّدين بأن نحافظ على جمال منطقتنا من الناحية الطبيعية والحضارية وبأن نكون إلى أقصى حدّ عاملين للتقدمّ الرياضي ولرفع شأن الرياضات الشتوية ، يداً بيد لما فيه خير المجتمع والانسان".

وسلمّ الدرع التكريمي الذي كتب عليه " وتبقى بصماته في ثلج حفرون... وفي القلوب، علامة محبةّ في زمن صعب" لممثلّ العائلة السيدّ جوزف سمير صعب مختار إهمج السيدّ موريس غبريل.

بعدها كانت محطّة تكريمية مؤثرّة لإبنة البلدة تيا نبيل حردان التي شاركت مع فرقة MAYYAS في أهمّ البرامج الفنية عالمياً برنامج America’s Got Talent حاصدةً المركز الأوّل، وهي الفرقة التي أدهشت العالم وأضاءت فضاء اللبنانيين الملبّد بالهموم، ونوَّهَ رئيس النادي بتيا حردان "وهي الحفرونية التي درّبت ورقصت وساهمت في كافةّ نشاطات النادي ، تزرع أرزة لبنان في ابهى الصور الجمالية التي أدهشت العالم"، قائلاً : "حصدنا الفخر بهذا النجاح المحققّ ، فألف هنيئاً لكِ ولفرقتِك بالنجاح ، وألف هنيئاً لنا بكِ ، متمنيّن أن يبقى بير ق النجاح محلقّاً في حياتِك مدى الأيام".

وسلمّها الدرع التكريمي الذي كتب عليه : "تماهيتِ بأجمل اللوحات وأبهى الصور، أضأتِ الوطن وملأتِ قلوبَنا فخراً" نائب رئيس النادي السيدّ مخايل جبرايل.



وقد شكرت الدكتورة أحكام زغيب أبي رميا بإسم المكرّمين النادي رئيس اً وأعضاء على هذه المبادرة كما شكرت الفعاليات والحضور معربة ً عن فرحِها بانتمائها إلى النادي والفخر بأنّ أعضاء الناّدي هم أفراد أسرة واحدة هي العائلة الحفرونية.

ثمّ تمّ توزيع الكؤوس والميداليات على الرياضيين الفائزين في مختلف الفئات العمرية في سباقات التزلجّ والركض والدراجات الهوائية التي سلمّها للّاعبين كلّ من السيدّ جوزف صعب والأب طوني حردان ورئيس النادي رولان حردان.

بعدها أمضى الحضور السهرة متبادلين أنخاب المناسبة في لقاء عائلي نظّمه النادي زينّه إشعال النار لكي يبقى ضوء مشاعل الفرح مضاءً في حياة اللبنانيين