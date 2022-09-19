خاص - مجددا.. هذه حقيقة عرض سيمنز للبنان!

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خاص tayyar.org -

استغربت مصادر معنية ما نشرته صحيفة "الديار" اليوم، تكرارها معزوفة تحميل النائب سيزار أبي خليل مسؤولية عدم الأخذ بما سُمّي زورا عرضا تقدمت به المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل سنة ٢٠١٨ للبنان بإقامة معمليّ كهرباء.



ولفتت المصادر الى أن الوقائع الموثقة تنفي جملة وتفصيلا ما أوردته الصحيفة. فنائب رئيس شركة سيمنز ديتمار زيردروفر صرّح علناً من وزارة الطاقة في ١٨ تشرين الأول ٢٠١٨ بـ"أننا لم نقدم أي عرض انما اقتصر الامر على مناقشة افكار"، فيما أعلن وفد شركة سيمنز من مجلس النواب في ٢٨ نيسان ٢٠٢٠ "أننا لم نقدم أي عرض الا قبل شهرين (آذار ٢٠٢٠) للوزير ريمون غجر. أما سابقاً فاقتصر الأمر على مناقشة أفكار".