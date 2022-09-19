الخارجية الايرانية: قضية الوقود المجاني الى لبنان "غير مطروحة"!!

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أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني ، تعليقاً على إبرام عقد الوقود بين إيران و لبنان ، إلى أن "العلاقات بين إيران ولبنان ودية، وإيران حاولت دائما المساعدة في حل مشاكل لبنان، بما في ذلك المشاكل السياسية، وخاصة في العامين الماضيين واستطاعت أن تلعب دوراً بناء في مجال توفير الطاقة".

ولفت إلى أن "إيران تقيم علاقات مع الحكومة اللبنانية في إطار علاقات ودية وبناءة وتطوير التعاون الثنائي مع هذا البلد، وأجرت مباحثات مع وزارة الطاقة اللبنانية"، وأكدت أن "دعم الحكومات الصديقة والمساعدة في حل مشاكلها من أهم برامج حكومة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي".

وأوضح كنعاني، أن "إيران مستعدة للمساعدة في حل مشاكل لبنان وفق إمكانياتها في إطار المصالح المشتركة، وأن المفاوضات بين البلدين ستوفر أساساً للمساعدة الاقتصادية للبنان، لكن قضية الوقود المجاني غير مطروحة"، وأردف: "نأمل أن تساعد المفاوضات المقبلة بين البلدين على تلبية احتياجات الشعب اللبناني".