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"بجاه دموع إمّك بدّي نقطة دم منّك تغسلّي دمّي وتشفيني من مرضي"... أعجوبة جديدة للقدّيس شربل!

19
SEPTEMBER
2022
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السيّدة ريتا خليل النوّار من مواليد يحشوش ١٩٨٤ متأهّلة من السيّد أنطوان النوّار وأم لثلاثة أولاد مقيمة مع العائلة في الصفرا.

وكما تخبر عن حالتها الصحيّة المرفقة بالتقارير الطبيّة :

"أنّني في شهر شباط ٢٠١٠ تعرضتُ لنوبة كوليسترول قويّة أثناء عملي فأُغمِي عليَّ.

فذهبتُ لمراجعة الدكتور يوسف خليل فطلب منّي إجراء فحوصات وتحاليل للدم.

وبنتيجة هذه التحاليل تبيّن أنّ لديّ مستوى كوليسترول مرتفع جداً وهو موروث من الوالد الذي توفّاه الله عن عمر ٤٦ سنة بسبب هذا المرض.

بعد ذلك ذهبتُ إلى الدكتورة إليزابيت أبو جودة إختصاصها في الطب الداخلي التي عملت على متابعة حالتي منذ العام ٢٠١٣.

ومن تاريخه جرّبت كل الأدوية الموجودة لمعالجة الكوليسترول ولكنها لم تناسب جسمي من ناحية العوارض الجانبيّة بحيث أنّ كل مفاصلي وعضلاتي كانت تؤلمني بسبب تركيبة هذه الأدوية.

وبعد أن فقدتُ الأمل بنجاتي توجّهتُ لزيارة طبيب السماء مار شربل وقصدتُ المحبسة وركعتُ وقلتُ له :
"هيدي المحبسة التي كنت عم تركع وتصلّي فيا جايي إستمد من الضعف قوّة بجاه دموع إمّك بدّي نقطة دم منّك تغسلّي دمّي وتشفيني من مرضي بأي طريقة فإشفع بي عند ربّي يسوع المسيح وإشفيني."

وبتاريخ ١٠ أيلول ٢٠٢٢ قمتُ بإجراء تحاليل طبيّة جديدة وأنا واثقة من شفاعة القدّيس شربل وكانت الأعجوبة بحيث إنخفض معدّل الكوليسترول لأوّل مرّة منذ تشخيص مرضي بحيث أصبح المعدّل أحسن من طبيعي.

شُفيتُ بشفاعة مار شربل لذلك جئتُ مع زوجي لشكره مرفقة بالتقرير الطبّي وسجّلتُ الأعجوبة بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠٢٢.

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