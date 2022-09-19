living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرقوا سائق شركة للألبان والاجبان... هكذا وقعوا في قبضة المعلومات!

19
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 6-9-2022، ادعى أحد المواطنين الذي يعمل سائق لدى شركة للألبان والاجبان على متن "بيك اب" يرافقه عامل سوري الجنسية، أنه لدى توقفه في محلة دير عمار أقدم مجهولان يستقلان دراجة آلية على سرقة حقيبة من داخل الـ"بيك اب" تحتوي مبلغ /130/ مليون ليرة لبنانية و/300/ دولار اميركي وهي الاموال المحصلة من الزبائن والعائدة للشركة، وفر السارقان الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي اجراءاتها الميدانية، وبنتيجة المتابعة تبيّن قيام الفاعلين بمراقبة تحركات سيارة الشركة خلال قيامها بتوزيع منتجاتها على المحلات.

ومن خلال المتابعة التقنية، توصّلت الشعبة الى كشف هويتهم، وهم:

م. م. (مواليد عام 1997، سوري) وهو العامل في الشركة الذي كان يرافق المدعي
ف. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)

ه. ط. (مواليد عام 2001، سوري)

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاريخي 10و13-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف الرأس المدبر لعملية السرقة في محلة رشعين، وبتفتيش منزله تم ضبط قسم من المبلغ المسروق عبارة عن /33/ مليون ليرة لبنانية و/80/$. كما ألقت القبض على الثاني في محلة الفوار وضبط بحوزته مبلغ /39/ مليون ليرة لبنانية.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه خطط لعملية السرقة واتفق مع الثاني والثالث على تنفيذها، وأن المبلغ الذي ضبط في منزله هو نصيبه من عملية السرقة. كما اعترف الثاني بما نسب اليه، وأنه شارك في عملية السرقة وأن المبلغ المضبوط بحوزته هو ايضا نصيبه من عملية السرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المبلغ المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، كما تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق (ه. ط.).

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout