الوطن السورية: انتقال مشاهد العنصرية من تركيا إلى ألمانيا… لاجئ سوري يتعرض للإهانة والضرب

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الوطن السورية: انتقلت مشاهد العنصرية ضد اللاجئين السوريين من تركيا إلى ألمانيا، حيث أكد لاجئ سوري في الأخيرة أنه تعرض وزوجته للإهانة من ضابطين في الشرطة الألمانية بدوافع عنصرية بعد تقييدهما أمام أطفالهما في منزلهم ببرلين، بذريعة أنه حصل على مزايا عبر الاحتيال.

من جانبها ذكرت شرطة برلين أنه جرى فتح تحقيق ضد ضابطي الشرطة على أساس أنهما وجّها إهانات تنم عن كراهية الأجانب.



وفي نيسان 2021، حكمت محكمة مدينة إرفورت على مواطن ألماني بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشـهر، بتهمة الأذى الجسدي الخطير وإلحاق الضرر وإهانــة شــاب ســوري يبلــغ 17 عامــاً في أحد قطــارات التـرام في مدينـة إرفــورت.



وخلال الفترة الماضية تصاعدت العنصرية والخطاب المُعادي لوجود اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك مع استغلالهم من النظام التركي ومعارضيه واستخدامهم من الطرفين ورقة في الانتخابات التي ستجري العام القادم، إضافة إلى إطلاق أتراك في الآونة الأخيرة حملات لعل أبرزها تلك التي شرع بها مغردون أتراك في الثامن عشر من الشهر الماضي لمنع اللاجئين المجنسين من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2023.