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أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 أيلول 2022

19
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2022
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر متابع لملف الحدود البحريّة إن هناك مهلة حتى الأسبوع الأول من تشرين الأول لإنهاء ملف الترسيم تمّ الاتفاق عليه بين الدولة والمقاومة تبقى المقاومة خلاله عند معادلة منع الاستخراج من كاريش، وأبلغ الوسيط الأميركي أنه بعد المهلة ما لم يتمّ الترسيم يتمّ تفعيل ما بعد كاريش.


كواليس

لاحظ مصدر دبلوماسيّ أن الرئيس الروسي في كلماته داخل وخارج أروقة قمة سمرقند كان منهمكاً بترتيبات استراتيجية اقتصادية وقد بدا مستخفاً وغير مستفزّ من التطوّرات العسكرية التي يتباهى بها الغرب في أوكرانيا. وقال المصدر كأن حرب أوكرانيا انتهت عنده والبحث بدأ بما بعدها.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لوحظ وجود رؤساء الحكومات السابقين خارج لبنان في فترة إنعقاد لقاء دار الفتوى للنواب السنّة بدعوة من مفتي الجمهورية!


لغز
بقيت الإتهامات بوجود مخطط منسق لعمليات إقتحام المصارف مجرد كلام غامض دون الكشف عن أي إثباتات تُشير إلى الجهة التي تقف وراء تلك العمليات!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

توقعت مصادر مراقبة ألّا يكون تعيين قاض رديف في قضية تفجير مرفأ بيروت سهلاً وألّا يمر في مجلس القضاء الأعلى بحيث أن موافقة المجلس على الاسم الذي اقترحه وزير العدل ليس متاحاً، وهو يحتاج إلى موافقة أربعة أعضاء من أصل ستة يجتمعون بغياب مدعي عام التمييز المتنحي عن الملف.

 

قياساً على فقدان النصاب في جلسة 14 أيلول النيابية ثم في جلسة التصويت على الموازنة في 16 أيلول بات النصاب النيابي أحد الخيارات المتاحة في اللعبة السياسية، حيث ستكون هناك عملية حشد لجلسة 26 أيلول للموافقة على الموازنة مع الترجيح بأن ما يحصل قد يتكرر في عملية عدم منح أي حكومة جديدة الثقة وعدم تأمين نصاب الـ65 نائباً لذلك إذا كان هذا التشكيل بديلاً عن انتخاب رئيس للجمهورية.

 

رجحت أوساط مراقبة أن يكون استقبال السيد حسن نصرالله للوزير الاسبق طلال أرسلان مع وفد حزبي من أجل منحه تعويضاً معنوياً بسبب خسارته في الإنتخابات ومن أجل أن يطلب أرسلان تثبيت وزير المهجرين المحسوب عليه في التشكيلة الحكومية التي يمكن أن يتم فيها تعويم الحكومة الحالية.

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