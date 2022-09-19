نداء الوطن: المرحلة النهائية لبلورة صيغة التشكيلة الوزارية المرتقبة

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الحكومية أنّ الجهود المبذولة في هذا الاتجاه "بلغت مراحلها النهائية لبلورة صيغة التشكيلة الوزارية المرتقبة"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "مروحة الخيارات باتت محصورة بين إدخال تعديلات طفيفة على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال وبين إعادة تعويمها كما هي باستثناء حقيبة وزارة المهجرين بعدما حُسمت مسألة استبدال الوزير عصام شرف الدين، على أن يبقى حسم تسمية البديل مؤجلاً حتى عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وانعقاد لقائه السابع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليرسما معاً صورة الاتفاق النهائي على التركيبة الوزارية".