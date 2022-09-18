"باسم الشعب اللبناني"... هذا ما دوّنه ميقاتي في سجل التعازي بالملكة إليزابيث!

A + A -

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان غدًا في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية.



وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة بعد ظهر اليوم في قاعة ويستمنستر.



كما دوّن الرئيس ميقاتي في سجل التعازي الكلمة التالية: "باسمي وباسم الشعب اللبناني، ومع الملايين في كل أنحاء العالم ، نحيي ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزًا للإخلاص والالتزام الوطنيين للمملكة المتحدة. نعرب عن خالص تعازينا لجلالة الملك تشارلز الثالث ولعقيلته جلالة الملكة ولجميع أفراد العائلة المالكة".

ومساء اليوم شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته في حفل الاستقبال الرسمي الذي اقامه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.