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بيرم مكرما في مؤتمر العمل العربي في القاهرة ويلتقي نظيره القطري والمدير العام لمنظمة العمل العربية

18
SEPTEMBER
2022
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عقد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، لقاء مهما جمعه بوزير العمل القطري علي بن صليخ المري، وتم الاتفاق على خطوات تنفيذية سريعة، تتمثل باستقبال وفد تقني قطري في بيروت يقدم لوزير العمل اللبناني لائحة بالمهارات والمهن والأعمال التي تحتاجها قطر من العمالة اللبنانية، وتفعيل مذكرة التفاهم بين الدولتين، لضمان الوضعية القانونية للعمال.

كما اجتمع بالمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، الذي أثنى على اطلاق الوزير بيرم لمسار ملف التدريب المهني المعجل في مختلف المناطق اللبنانية، متعهدا بتقديم الدعم اللوجستي اللازم لإقامة دورات تدريبية مهنية عدة ذات مستوى رفيع وبشهادة تصدر عن المنظمة ووزارة العمل اللبنانية.

وقد تخلل حفل افتتاح الدورة الثامنة والاربعين لمؤتمر العمل العربي تقديم درع تكريمية للوزير بيرم.

كما تم تكريم مجموعة من الرواد العرب، منهم شخصيتان من لبنان هما المرحوم خليل شري عن أصحاب العمل (عبر عائلته) والسيد سعد الدين حميدي صقر عن العمال. ومن المزمع أن يلقي بيرم كلمة لبنان في الجلسة المسائية للمؤتمر اليوم.

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