وزير العدل ينفي ما ورد في الشرق الأوسط: لعدم نشر معلومات مغلوطة

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نفى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري في بيان، “نفيا قاطعا ما تم نشره في جريدة الشرق الاوسط من معلومات ضمن تقرير للكاتب الصحافي يوسف دياب نقلا عن مصدر قضائي مفاده ان وزارة العدل تتصل بالقضاة وتطالبهم التوقيع على عريضة ترفع إلى حاكم مصرف لبنان وتطالب فيها بقبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد بدل الألف وخمسمئة ليرة المعتمد حاليا”.