حميه يلتقي وفداً من البنك الدولي وخبراء هولنديين غداً

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يعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal haskoningDHV، التي أعدت دراسة عن المهام والرؤية الاستراتيجية للموانئ اللبنانية، والنقاش في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت وذلك عند الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين.