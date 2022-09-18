حريق في منشآت العبدة وتخوف..!

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اندلعت النيران في التسربات النفطية من أنابيب نفط العراق العابرة في منطقة العبدة عكار حيث حقول القصب وبالقرب من الأماكن السكنية.

على الفور، توجهت إلى المكان آليات الإطفاء التابعة لمركز الدفاع المدني في ببنين-العبدة.

كما تم إخطار إدارة منشآت النفط في طرابلس لإيفاد إطفائياتها المزودة بالمواد الخاصة لإطفاء حرائق النفط.

وتسود المنطقة حال من الخوف من تمدد رقعة النار وبلوغها الثقب الأساسي المسرب للنفط من الأنبوب والمشكو منه منذ مدة طويلة ولم تنجح كل عمليات الإصلاح التي خضع لها مرارا، ذلك انه متهالك ومهترئ ومطلوب تغييره بالكامل.

كما أن التسريبات النفطية تنساب في أقنية المياه الشتوية في اتجاه البحر ما يهدد بتفاقم المشكلة.